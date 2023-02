Stiri pe aceeasi tema

- Școala din Luncani poarta acum numele ”Ioan Maric”. Constantin-Dorian Pocovnicu, primarul in funcție al comunei Margineni, a propus Consiliului Local schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Luncani in Școala Gimnaziala ”Ioan Maric” Luncani. ”In hotararea pe care am inițiat-o – a declarat Pocovnicu –…

- O noua ocupație va completa Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) la inițiativa 3DUTECH și 10 noi hub-uri 3D Printing se activeaza in licee prin a cincea ediție a campaniei 3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D! anunța pana in iunie 2023 o noua ediție a proiectului pentru meseriașii viitorului…

- Actoria e un joc, la fel ca viața. Iar marți, 10 ianuarie, in sala de teatru a Palatului Copiilor Bacau, Ștefan Huluba a venit sa se joace alaturi de micii jurnaliști, actori și public speakeri, care s-au lasat purtați in lumea lui. Cu aceasta ocazie am cunoscut mai indeaproape un fenomen al teatrului…

- La Galeria de arta naiva contemporana din sediul Clubului Pensionarilor din Bacau va fi organizata, duminica, 15 ianuarie, Expoziția Internaționala de Mentorat inchinata Zilei Culturii Naționale ,,Moment Omagial Mihai Eminescu”. Organizatori sunt Cercul de arta plastica „Terapie prin arta” de pe langa…

- Membrii Centrului de Zi ”Clubul Pensionarilor” al Direcției de Asistența Sociala a municipiului Bacau au ținut ca și in acest an, de Craciun, sa aduca bucurie in sufletele unor batrani, care iși traiesc amurgul vieții intr-un camin. Inca din 15 decembrie, 50 de pensionari din cadrul clubului au pornit…

- Continuand seria manifestarilor organizate cu prilejul implinirii a 155 de ani de la inființarea Colegiului Național „Ferdinand I” Bacau, astazi, 24 noiembrie, 2022, in holul central, a avut loc vernisajul de pictura naiva ”Badița” Ioan Maric. Imbinare perfecta intre culoare, veselie și tinerețe, intr-un…

- Astfel, un numar de 58 de intersecții si 30 treceri de pietoni vor fi modernizate prin: – Inlocuirea tuturor semafoarelor cu semafoare noi cu tehnologie LED; – Instalarea unor automate de dirijare a circulație; – Dotarea cu echipamente care sa permita comunicarea intre intersecții; – Schimbarea stalpilor…

- La Galeriile „Alfa” ale Muzeului de Arta din cadrul Complexului „Iulian Antonescu” Bacau se va deschide vineri, 18 noiembrie 2022, ora 14.00, o inedita si interesanta expozitie de arta comparata „Arta la hotarele istoriei” – Arheologie -Arta. Continuare a unui proiect inceput in anul 2021, atunci in…