Stiri pe aceeasi tema

- ​Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare in parteneriat cu Cenaclul Cronograf, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania– filiala Satu Mare, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, a organizat joi 21 martie in Galeria…

- Odata cu efectuarea ultimelor vizite de lucru la doua dintre cele 11 unitati de invațamant implicate in proiectul ecologic “Școli salvatoare de rauri” The post PARTENERIATE ȘCOLI Doua noi școli din județul Satu Mare au incheiat parteneriate in cadrul proiectului “Școli salvatoare de rauri” first appeared…

- Vernisajul expoziției „Identitate – Identitați” a studenților programului Master Pictura – Surse și resurse ale imaginii din cadrul Departamentului Arte Vizuale a Facultatii de Arte și Design, UVT, parte a activitații Centrului de Creație al Artelor Vizuale Contemporane, in parteneriat cu Uniunea Artiștilor…

- Biblioteca Județeana Satu Mare ii invita pe toți elevii din ciclul gimnazial și cel liceal sa participe la Concursul de creație literara „Biblioteca, parte din viața mea”. The post JUDEȚUL SATU MARE Biblioteca ii invita pe elevi și liceeni la un concurs de creație literara first appeared on Informatia…

- Accident rutier intre un autoturism si un microbuz scolar, in judetul Tulcea, azi, 15 martie 2024 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism…

- C.N.A.I.R. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA, reprezentata prin Director Regional, Ichim Marian, titular al proiectului ldquo;LUCRARI DE REPARATII LA POD PE DN 3, km 209 980 la Deleni, JUDETUL Constanta", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare…

- In ultima saptamana, medicii veterinari din cadrul D.S.V.S.A. Satu Mare - Serviciul Control Oficial Sanatate și Bunastare Animala au efectuat 76 de controale in exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. The post JUDEȚUL SATU MARE Numarul cazurilor de turbare in acest an, in…

- Firma Nemo International S.R.L. este fondata in anul 2009, iar pe 2022 nu au fost raportate date financiareSocietatea Nemo International S.R.L. a adoptat Decizia 1 27.10.2023, ce s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 28 decembrie 2023. Astfel, asociatul unic Alexandru Ioan a hotarat…