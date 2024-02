Stiri pe aceeasi tema

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu cei doi foști con cuenti ai emisiunii de la Antena 1!

- Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa, a slabit foarte mult la aproximativ cinci luni de cand și-a adus pe lume fiul. Imaginea pe care a publicat-o a luat prin surprindere oamenii virtuali.

- Leo de la Mireasa, sezonul 5, s-a afișat de curand alaturi de o alta femeie. Au mers impreuna la botezul fiului Mariei Roman, cei doi fiind și nașii micuțului. Chiar daca toata lumea a crezut, inițial, ca tanarul a dat-o uitarii pe Anda, se pare ca altfel stau lucrurile, de fapt.

- Anda și Leo s-au cunoscut in casa Mireasa, iar povestea lor de dragoste a continuat și in afara competiției. De cateva luni, s-a tot zvonit ca foștii concurenți s-ar fi desparțit, dar nici nu au confirmat și nici infirmat varianta ca ar fi mers pe drumuri separate. Speculațiile au fost alimentate și…

- La finalul lunii august, Maria Roman de la Mireasa, sezonul 3, a devenit mama pentru prima data. De curand, fosta concurenta și-a botezat fiul, pe Antonio Andrei. Ziua a fost plina de emoții pentru intreaga familie, dar mai ales pentru un alt fost concurent dintr-un alt sezon care este și nașul micuțului.

- Dupa mai bine de o luna de cand au aparut primele speculații despre desparțirea dintre Blaze și Izabela, cei doi au confirmat ieri ca nu mai formeaza un cuplu. Fostul concurent este plecat in Dubai, iar de curand, a dat de ințeles, prin intermediul unei postari, ca ar fi impreuna cu altcineva, dupa…

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.