Stiri pe aceeasi tema

- Starul american Arnold Schwarzenegger i-a solicitat Kremlinului oprirea razboiului pe care l-a declansat in Ucraina. Actorul de la Hollywood a publicat pe Twitter un clip video de 9 minute in care a vorbit despre legatura sa cu Rusia, opinia sa despre razboi si despre oprirea imediata a razboiului.

- Actorul Arnold Schwarzenegger s-a adresat rușilor prin intermediul unui mesaj video anunțandu-i ca vrea vrea sa le spuna adevarul despre razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Arnold Schwarzenegger i-a cerut lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina/. In opinia starului american, invazia rusa pe teritoriul ucrainean este ilegala. Intr-un filmuleț video de 9 minute, publicat pe twitter, actorul de la Hollywood a vorbit despre ce il leaga de Rusia, parerea sa…

- Arnold Schwarzenegger i-a cerut lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina. In opinia starului american, invazia rusa pe teritoriul ucrainean este ilegala. Intr-un filmuleț video de 9 minute, publicat pe twitter, actorul de la Hollywood a vorbit despre ce il leaga de Rusia, parerea sa despre…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o noua apariție publica și a transmis un mesaj special prin care sa iși incurajeze poporul, declarațiile președintelui venind ca o speranța pentru locuitorii Ucrainei. Iata care este, de fapt, situația in Ucraina și ce se intampla la fața locului!

- Președintele american, Joe Biden a marturisit ca soldații americani nu vor lupta in Ucraina, insa vor trimite cantitați mari de arme in valoare de un miliard de dolari și vor oferi ajutor umanitar.

- Vitali Klitschko, care este primarul capitalei Ucrainei Kiev din 2014, a declarat ca este pregatit sa lupte."Nu am alta opțiune, trebuie sa fac asta. Voi lupta", a declarat edilul, cunoscut sub numele de „Dr Ironfist” in perioada sa competiționala, pentru postul Good Morning Britain de la postul ITV,…

- Presedintele Klaus Iohannis si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au ajuns, vineri, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. "Poporul roman și eu personal suntem recunoscatori președintelui Biden ca a trimis trupe. Ne aflam la 200 demile de Crimeea anexata ilegal și la cateva…