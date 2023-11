Stiri pe aceeasi tema

- „Jandarmii valceni au depistat tineri cu ”cristale” și obiecte periculoase la Balul Bobocilor”, a fost anunțul facut de catre reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi in urma unui eveniment organizat de un prestigios liceu din Ramnicu Valcea. Substanțele interzise și armele albe au fost descoperite…

- Mai multi tineri care participau sambata seara, 25 noiembrie, la Balul Bobocilor organizat de Colegiul National Lahovary, un liceu de prestigiu din Ramnicu Valcea, la un restaurant, au fost prinsi de jandarmi cu droguri sau arme albe. Inspectoratul Scolar Județean a precizat ca „este posibil sa fi fost…

- „Jandarmii valceni au depistat tineri cu «cristale» și obiecte periculoase la Balul Bobocilor”, a fost anunțul facut de catre reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi in... The post VIDEO. Bal al Bobocilor „sarbatorit” cu droguri pitite in incalțaminte și cuțite ascunse in chiloți appeared…

- Jandarmii au gasit asupra unor tineri care luau parte la un Bal al bobocilor din Ramnicu Valcea substanțe interzise ascunse in incalțaminte și obiecte periculoase.„In seara de sambata, 25 noiembrie 2023, in cadrul evenimentului „Balul Bobocilor” organizat la un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea,…

- Jandarmii valceni au gasit asupra unor tineri, la un Bal al bobocilor, „cristale” ascunse in incalțaminte și obiecte periculoase. „In seara de sambata, 25 noiembrie 2023, in cadrul evenimentului Balul Bobocilor organizat la un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea, jandarmii au intervenit pentru…

- Mai mulți tineri au fost prinși de jandarmii valceni cu substanțe interzise și arme albe la „Balul bobocilor”, organizat la un restaurant din Ramnicu Valcea. „In seara de sambata, 25 noiembrie 2023, in cadrul evenimentului „Balul Bobocilor” organizat la un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea, jandarmii…

- Mai mulți tineri au ajuns in vizorul jandarmilor, chiar la un „Bal al bobocilor”, ce a avut loc, in weekend, intr-un restaurant din Ramnicu Valcea. Jandarmii valceni au depistat cațiva tineri „pe picior greșit” – atat cu „cristale” (substanțe interzise), cat și cu obiecte periculoase – un cuțit cu lama…

- In seara de sambata, 25 noiembrie 2023, in cadrul evenimentului “Balul Bobocilor” organizat la un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea, jandarmii au intervenit pentru a gestiona o situație delicata ce implica doi tineri surprinși in posesia unor substanțe interzise și obiecte periculoase. Pe parcursul…