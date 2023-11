Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au preluat controlul asupra unei tabere de refugiați din apropierea orașului Gaza, a declarat un purtator de cuvant al armatei. Contraamiralul Daniel Hagari a anunțat ca militarii au finalizat preluarea taberei de refugiați de la Shati, potrivit Sky News. Forțele de Aparare ale Israelului…

- Armata israeliana a anuntat, in noaptea de marti spre miercuri, ca desfasoara o operatiune impotriva Hamas in spitalul Al-Shifa din Fasia Gaza si i-a indemnat pe toti membrii gruparii militante din spital sa se predea, relateaza Reuters si CNN, potrivit news.ro.UPDATE - Un martor ocular din interiorul…

- Palestinienii prinși in cel mai mare spital din Gaza au sapat marți o groapa comuna pentru a-i ingropa pe cei care au murit și care nu pot fi scoși din perimetrul spitalului din cauza atacului terestru israelian. Oamenii de acolo spun ca nu exista niciun plan de evacuare a copiilor, in ciuda faptului…

- Armata israeliana a anuntat marti ca a preluat controlul asupra cladirilor guvernamentale ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in orasul Gaza, inclusiv asupra Parlamentului si cladirilor guvernului si politiei, informeaza AFP.

- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas. Imagini filmate in direct din zona par sa arate lupte grele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…

- Lupte grele in desfașurare: armata israeliana a preluat controlul in nordul Gaza (IDF)Potrivit ultimelor informatii, gruparea palestiniana Hamas a pierdut controlul in nordul Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor israeliene (IDF), relateaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al IDF…

- Armata israeliana "isi va extinde operatiunile terestre" in aceasta seara in Fasia Gaza, a declarat un purtator de cuvant al armatei, citat de France Presse si DPA. Anterior, armata israeliana a anuntat intensificarea loviturilor sale "in mod semnificativ" vineri seara asupra Fasiei Gaza, in cea…