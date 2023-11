Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat joi ca a descoperit in apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza cadavrul unei femei rapite de teroriștii Hamas in timpul atacului de pe 7 octombrie. In aceeași zona, militarii IDF au gasit importante cantitați de armament și un tunel subteran.

- Un reprezentant al armatei israeliene a declarat ca ''imagini referitoare la ostatici'', realizate in timpul atacului comis de militantii palestinieni Hamas asupra Israelului in 7 octombrie, au fost gasite in ordinatoarele confiscate in timpul interventiei fortelor israeliene in spitalul Al-Shifa.

- Armata israeliana va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, a declarat sambata purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse si Reuters, conform Agerpres."Personalul spitalului Shifa a cerut ca maine sa…

- Oficialii din Gaza anunța, marți, citați de Al Jazeera, ca Israelul ar fi ucis și ranit numeroși civili in timpul „loviturilor aeriene neintrerupte” efectuate in noaptea de luni spre marți.Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis marți ca trupele sale au reușit sa ucida „numeroși teroriști”…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Acum este „timpul pentru razboi”, a declarat șeful armatei israeliene, in timp ce Tsahal a continuat joi, 12 octombrie, sa desfașoare tancuri in apropierea Fașiei Gaza, in vederea pregatirii unei operațiuni terestre de amploare pentru „eradicarea” Hamas, care controleaza enclava palestiniana dens populata,…

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…