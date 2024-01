Stiri pe aceeasi tema

- Poliția și armata din Ecuador au intervenit duminica pentru a restabili ordinea in inchisorile periculoase din țara, unde zeci de angajați au fost ținuți ostatici de deținuți, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.In imagini de pe rețelele de socializare distribuite de forțele armate ecuadoriene…

- Peste 40 de ostatici retinuti de detinuti in inchisorile din Ecuador au fost eliberati, ceea ce face ca numarul persoanelor aflate inca in mainile razvratitilor sa fie de 136, a anuntat sambata Administratia Penitenciarelor din Ecuador SNAI , transmite duminica AFP. Peste 40 de ostatici retinuti de…

- Unsprezece gardieni, tinuti ostatici intr-o inchisoare din Ecuador, au fost eliberati, informeaza Poliția locala, citata de Rador Radio Romania.Unsprezece membrii ai personalului inchisorii Esmeraldas, care fusesera tinuti ostatici de detinuti, au fost eliberati sambata, a comunicat Politia.…

- Un jurnalist din Ecuador care a fost ținut ostatic de barbați inarmați in timpul preluarii unui post TV din Guayaquil și obligat sa apara in fața camerei sub amenințarea armei, a declarat miercuri (10 ianuarie) pentru Reuters ca experiența sa a fost „suprareala”. Oameni inarmați au luat cu asalt un…

- Politia din Nepal a retinut 10 persoane despre care afirma ca au cerut tinerilor someri sume uriase de bani pentru vize de calatorie, apoi i-au trimis pentru recrutare ilegala in armata rusa, a declarat miercuri un oficial, relateaza Reuters, scrie News.ro.Nepalul a cerut Moscovei in aceasta saptamana…

- Poliția din Nepal a reținut zece persoane despre care afirma ca au cerut unor tineri șomeri sume uriașe de bani pentru vize turistice, apoi i-au trimis pentru recrutare ilegala in armata rusa, a declarat miercuri un official, citat de Reuters.

- Israelul și Hamas au convenit joi sa prelungeasca armistițiul cu cel puțin inca o zi, cu cateva minute inainte ca incetarea focului, care dureaza de șase zile, sa expire. Armata israeliana a declarat ca armistițiul va continua, iar mediatorii incearca sa elibereze mai mulți ostatici ținuți in Gaza in…

- Israelul și Hamas au convenit joi sa prelungeasca armistițiul cu cel puțin inca o zi, cu cateva minute inainte ca incetarea focului, care dureaza de șase zile, sa expire. Armata israeliana a declarat ca armistițiul va continua, iar mediatorii incearca sa elibereze mai mulți ostatici ținuți in Gaza in…