Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana ar putea restrictiona deplasarea militarilor si familiilor lor in Germania, in contextul in care este de asteptat ca numarul cazurilor de infectie sa creasca in aceasta tara, a transmis comandantul fortelor SUA in Europa, relateaza Politico.

- La data de 15 februarie se marcheaza retragerea trupelor armate societice din Afganistan. In acest an s-au implinit 31 de ani de la retragerea acestora, iar cu aceasta ocazie, primarul general al municipiului Chișinau, alaturi de alți oficiali de stat au depus flori la Complexul Memorial "Feciorilor…

- Probleme la nivel inalt peste Ocean. Armata americana ar fi notificat Comandamentul irakian militar ca iși va retrage soldații in condiții de siguranța, in seara de luni. Este vorba de scrisoarea controversata trimisa de americani catre irakieni despre retragerea trupelor. Scrisoarea este autentica,…

- Probleme la nivel inalt peste Ocean. Armata americana ar fi notificat Comandamentul irakian militar ca iși va retrage soldații in condiții de siguranța, in seara de luni. Este vorba de scrisoarea controversata trimisa de americani catre irakieni despre retragerea trupelor. Scrisoarea este autentica,…

- Departamentul american al Apararii le interzice militarilor americani, intr-o nota interna semnata de subsecretarul insarcinat cu informatii Joseph D. Kernan, sa foloseasca kituri care sparg secretele ADN-ului, vandute de companii ca 23andMe sau Ancestry cu 100 de dolari, avertizand ca aceste teste…

- SUA analizeaza o reducere substantiala a prezentei lor militare in Africa de Vest si chiar o retragere totala a fortelor angajate in lupta antiterorista, scrie cotidianul New York Times (NYT), citand responsabili americani, potrivit AFP potrivit Agerpres Subiectul este discutat deocamdata la nivelul…

- Am vazut ca noua putere de la Chisinau a lansat o teza veche si complet gresita, pe care au mai incercat-o si altii: neutralitatea ca baza pentru a dobandi retragerea trupelor ruse. Pai Republica Moldova este constitutional neutra de la fondarea sa, de la prima Constitutie din 1994, scrie analistul…

- Administratia americana isi va anunta saptamana aceasta intentia de a retrage aproximativ 4.000 de soldati din Afganistan, a informat presa americana, conform France Presse. Discutiile au fost reluate in urma cu o saptamana in Qatar intre Statele Unite si talibani, dar au fost suspendate joi dupa un…