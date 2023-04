Arm îşi construieşte propriul semiconductor pentru a-şi prezenta capacităţile produselor sale Arm va face echipa cu partenerii de productie pentru a dezvolta noul semiconductor, a scris FT, citand persoane informate cu privire la aceasta initiativa, adaugand ca compania a construit o noua echipa de ”inginerire a solutiilor”, care va conduce dezvoltarea acestor cipuri prototip pentru dispozitive mobile, laptopuri si alte electronice. Cel mai nou cip al companiei sustinute de SoftBank Group, la care a inceput sa lucreze in ultimele sase luni, este ”mai avansat” decat oricand, a spus FT, citand directori din industrie. Arm nu are de gand sa vanda sau sa licentieze produsul si lucreaza doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

