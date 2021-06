Piata de capital are un rol esential in finantarea companiilor si dezvoltarea economiei reale, au sustinut participantii prezenti la un forum organizat recent de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).



Potrivit unui comunicat al ARIR remis miercuri AGERPRES, pentru prima data in piata de capital din Romania si reprezentantii Comisiei Europene au stat la aceeasi masa cu companiile listate, membre ale ARIR, si au discutat masurile legislative aferente "Pietei Unice de Capital" si legatura dintre sustenabilitate si guvernanta corporativa. In cadrul evenimentului…