- Ducele si ducesa de Sussex au publicat o noua fotografie a fiului lor, Archie, impreuna cu Harry si printul de Wales pentru a marca implinirea varstei de 71 de ani de catre bunicul sau, Charles, relateaza joi Press Association. Fotografia alb-negru realizata de Chris Allerton, de la botezul…

- Locuitorii orașelor din județul Alba se pot bucura in aceasta perioada de muzica de fanfara intr-o serie de concerte susținute de Fanfara „Augustin Bena”. Urmatoarele evenimente vor fi in Baia de Arieș și Aiud. Stagiunea de concerte a fanfarei județului Alba a inceput 13 octombrie la Blaj și a continuat…

- Vicepresedintele Federatiei Romane de Fotbal, Octavian Goga, a fost delegat la 18 meciuri de la turneul final care are loc in Brazilia pana in 17 noiembrie, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.La acest Mondial au fost delegati patru comisari FIFA, iar Goga a va superviza 18 partide, 12 in…

- Novak Djokovic, actualul numar 1 mondial al tenisului masculin, va fi liderul echipei Serbiei la turneul final al Cupei Davis, ce va avea loc la Madrid, intre 18 si 24 noiembrie, a anuntat luni presa internationala. Djokovic se aratase initial sceptic fata de noua formula a competitie,…

- Vedeta din "Mad Men" Christina Hendricks a anuntat ca s-a despartit de sotul ei, actorul Geoffrey Arend, punand capat unui mariaj de 10 ani, informeaza Press Association. Actrita americanca, care a interpretat-o pe Joan Holloway in apreciatul serial TV, si-a anuntat despartirea de Arend,…

- In plin turneu mondial, Metallica a anunțat ca iși amana opt concerte pe care ar fi urmat sa le susțina in Australia și in Noua Zeelanda, pentru ca vocalistul James Hetfield are din nou probleme și s-a internat intr-o clinica de dezintoxicare.

- Sportiva japoneza Naomi Osaka, locul 4 mondial, a castigat, duminica, in premiera, turneul desfasurat la Osaka, orasul in care s-a nascut, scrie news.ro.Osaka a invins-o pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 41 mondial, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minute. Citește și: Ilie Dumitrescu…

- Telefoanele vor fi interzise la urmatoarele concerte sustinute de Madonna, a anuntat site-ul Ticketmaster, cel care se ocupa de punerea in vanzare online a biletelor din turneul mondial "Madame X".