Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara va avea loc evenimentul „Short Sounds: Silent Romanian Documentary”, care consta in proiecții de film mut acompaniate de muzica live, ce se va desfașura vineri 8 octombrie, cu incepere de la ora 20 in incinta MultipleXity (Bd. Take Ionescu, nr. 56-58). „Short…

- Interpretul banațean de muzica populara Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a fost unul dintre cei mai…

- A șasea ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Timisoara va avea loc intre 23 și 26 septembrie in mai multe locații din orașul nostru, printre care se numara Piața Victoriei, Piața Libertații, Teatrul Maghiar și Facultatea de Muzica și Teatru. „Ca și in anii trecuți evenimentul are ca scop promovarea…

- In aceasta seara, incepand cu ora 19:00, timișorenii sunt invitați sa ia parte la o calatorie fantastica pe Broadway, care va avea loc in curtea cu castan a Casei Artelor de pe strada A. Pacha nr. 7. Noua tineri muzicieni vor fi protagoniștii unei serate speciale, cu muzica de film și musical. „De-a…

- ADVERTORIAL. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a bucurat și in aceasta sesiune de admitere de interesul unui numar foarte mare de aspiranți la studii universitare, care s-au inscris pentru a-și continua parcursul academic in cea mai importanta instituție de invațamant superior din Vestul Romaniei.…

- Istoria consemneaza intrarea trupelor romane sub comanda colonelului Virgil Economu in Timisoara in 3 august 1919, data la care Banatul a fost readus in granitele Romaniei. Momentul istoric trait de Banat si implicit de Timisoara, la 3 august 1919, a capatat o semnificatie aparte in anul 1999, cand,…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atat in zona centrala, cat și in cartiere. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzica pop-rock pana la prelucrari folclorice și muzica clasica și se va completa armonios cu materiale…

- Amatorii de muzica rock sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un deliciu sonor colorat cu porții serioase de muzica surf. Alaturi de formația timișoreana Grave For Sale, evenimentul ii va avea ca invitați pe cei de la Surf Truckerz. Formația maghiara s-a format in 2013 și abordeaza un surf…