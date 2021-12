Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, considera ca ar trebui ca preotii “sa nu exceleze in lux”, deoarece luxul nu este o virtute, ci de multe ori un pacat. El a afirmat ca preotii trebuie sa fie pe masura poporului sarac si ii sustina pe saracii poporului prin exemplul personal.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, vineri seara, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, ca sambata va merge la parastasul unui tanar mort de COVID. explicand ca boala aceasta de acum nu este o fictiune, este o realitate “A murit un tanar care are parastas de 40 de zile…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat ca “boala acesta de acum nu este o fictiune, ci o realitate”. Prelatul s-a referit si la cei care nu cred in aceasta boala si le-a transmis ca boala vine chiar daca nu crezi in ea. IPS Teodosie a avut si un mesaj in legatura…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, face noi declaratii controversate despre vaccinul impotriva COVID-19, afirmand ca nu ar exista niste prospecte precise si o asumare a producatorilor acestor vaccinuri.

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, face noi declaratii controversate despre vaccinul impotriva COVID-19, afirmand ca nu ar exista niste prospecte precise si o asumare a producatorilor acestor vaccinuri. El considera ca in aceasta perioada "medicina nu mai are logica", a…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca in Sfantul Altar e cel mai bun vaccin – Sfanta Impartașanie. Acesta a mai susținut ca nu ințelege de ce este impus certificatul verde și oamenii sunt practic obligați sa se vaccineze anti-COVID-19, cand oricum și cei vaccinați transmit virusul,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca in Sfantul Altar e cel mai bun vaccin – Sfanta Impartașanie. Acesta a mai susținut ca nu ințelege de ce este impus certificatul verde și oamenii sunt practic obligați sa se vaccineze anti-COVID-19, cand oricum și cei vaccinați transmit virusul, se…

- Arhiepiscopul Tomisului Teodosie a declarat, joi, seara in emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea ca, „daca este cineva afectat de COVID si in timpul acela face vaccinul, ii este fatal vaccinul”, el recomandand „prudenta”, potrivit News. Aceasta a mai spus ca vaccinul nu ar fi recomandat…