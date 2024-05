Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone participa la Pelerinajul de Florii din Capitala, alaturi de numeroși bucureșteni. In ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim, in Capitala, are loc tradiționala Procesiune de Florii, la care sunt așteptați sute de credincioși și preoți. Printre aceștia se numara…

- Cristian Popescu Piedone susține ca decizia coaliției PSD-PNL de a schimba candidatul comun pentru alegerile locale din București este un „blat politic” menit sa susțina candidatura lui Nicușor Dan. Președintele Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și candidatul sau la Primaria Capitalei, Cristian…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, reacționeaza dupa ce Coaliția PSD – PNL și-a retras sprijinul pentru medicul Catalin Cirstoiu și merge mai departe cu candidați separați la PMB: „Șefii alianței toxice iși tradeaza electoratul și il susțin public pe Nicușor…

- Gest uimitor facut de Crsitian Popescu Piedone, intr-o piața din Capitala. Aflat in timpul unei vizite de strangere a semnaturilor pentru candidatura la Primaria Generala, edilul Sectorului 5 și-a aratat recunoștința fața de biserica și credința, donand bani unui calugar pentru o manastire din județul…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a…

- Piedone a spus-o raspicat, va candida la Primaria Capitalei: Asta inseamna sa fii jucator sa nu te ascunzi dupa perdea Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a spus, marți seara, la Romania Tv, ca va candida sigur la Primaria Capitalei."Intr-o lume nesigura, nici Dumnezeu nu te asigura.…