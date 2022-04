Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, s-a prezentat, joi, la Politia Constanta, ulterior precizand, in cadrul emisiunii de la Radio Dobrogea, ca a fost chemat in calitate de martor. El sustine ca era vorba de un denunt din partea unei persoane in legatura cu cartile pe care le-a…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, joi, ca a fost chemat la Inspectoratul de Politie Judetean Constanta pentru a fi audiat in calitate de martor in legatura cu o plangere penala ce il vizeaza si a constatat ca este vorba despre un denunt calomnios, urmand sa depuna si el plangere penala,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, impreuna cu un sobor de preoți, a organizat, duminica, o slujba de sfințire a noului sediu al partidului AUR din Constanța. La eveniment au fost prezenți mai mulți parlamentari AUR, printre care co-președintele formațiunii, George Simion, care au fost binecuvantați…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, spune ca Vladimir Putin este cel mai mare cititor la Sfantul Munte Athos și la Ierusalim, insa noi „il judecam ca pe un raufacator. Nu-i negru cum il prezinta toata lumea”. „Domnul Putin, care este atat de vehiculat in zilele acestea si vazut atat de negru, nu-i…

- Judecatoria Constanta a respins contestatia arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, cu privire la decizia de carantinare dispusa de Directia de Sanatate Publica Bucuresti. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a contestat, marti, la Judecatoria Constanta, decizia de carantinare a sa, dispusa de Directia…