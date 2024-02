Ofensiva inteligenței artificiale

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. După apariția articolului nostru de săptămâna trecută am înregistrat un clip despre această situație nouă care s-a abătut asupra lumii. Interesul arătat de români a fost uriaș. Dar am văzut și multă ignoranță. Nu numai la [citeste mai departe]