Poporul a trecut de partea lui Teodosie. Miting în Constanța Mai multe organizatii civile au anuntat ca vor organiza un miting pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, dar reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au transmis, joi,ca institutia nu este initiatoarea sau organizatoarea acestui eveniment, dar subliniaza ca nu se opun acestui demers. Reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au transmis joi, un comunicat de presa, dupa ce in mediul online au aparut informatii ca mai multe organizatii ale societatii civile intentioneaza sa organizeze sambata, un miting in municipiul Constanta, traseul Piata Ovidiu-Catedrala-Prefectura, intre orele 15.30 – 17.00,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

