Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie a avut o prima reacție, vineri dimineața, dupa ce a fost sancționat de Sfantul Sinod cu „dojana sinodala scrisa” pentru „razvratire și indisciplina”. „Nu vorbim acum de mitropolie, ne rugam. Ne pregatim de Postul cel Mare și fiecare zi din lume. Nu comentez acum,…

- Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie a avut o prima reacție, vineri dimineața, dupa ce a fost sancționat de Sfantul Sinod cu „dojana sinodala scrisa” pentru „razvratire și indisciplina”.

- Inaltpreasfințitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost sancționat cu „dojana sinodala scrisa" (avertisment sinodal scris) de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, „pentru incalcarea ordinii statutare a Bisericii și tulburarea pacii din viața Bisericii și ...

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost sancționat cu „dojana sinodala scrisa” (avertisment sinodal scris) pentru incalcarea ordinii statutare a Bisericii și tulburarea pacii din viața Bisericii și a societații. El a fost acuzat de acte de razvratire, indisciplina și presiune publica, anunța BOR.…

- In ziua de joi, 29 februarie 2024, in Aula Magna "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, are loc sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.Potrivit unui comunicat oficial al Patriarhiei Romane, intrucat in presa au…

- Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis, joi, in ședința condusa de Patriarhul Daniel, sa-l sancționeze pe Arhiepiscopul Tomisului pentru „tulburarea pacii din viața Bisericii și a societații” prin acte de „razvratire, indisciplina și presiune publica”, conform basilica.ro. De asemenea,…

- Dupa trei ore de discuții, reuniunea Sfantului Sinod in care au fost judecate „actele de razvratire” publice ale lui IPS Teodosie a luat sfarșit. Potrivit surselor Digi24, Arhiepiscopul Tomisului a fost atenționat doar verbal.

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, va fi judecat de Sfantul Sinod al BOR pentru „tulburarea pacii din viața Bisericii”, „razvratire” și „indisciplina”, pentru ca a insistat in repetate randuri pentru ridicarea Arhiepiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie, deși nu indeplinește criteriile.