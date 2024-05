Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, in prezent antrenor la echipa Clubului Sportiv din Ștefan cel Mare, a analizat prestația „cainilor” din meciul terminat la egalitate cu Voluntari, scor 1-1, in etapa #7 a play-out-ului Superligii. Trupa lui Zeljko Kopic a ratat o mare…

- Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut vineri conferința de presa premergatoare duelului cu FCU Craiova, din etapa #5 a play-out-ului Superligii. Tehnicianul croat a vorbit despre situația lui Jose Homawoo (26 de ani), cel care l-a accidentat grav pe Luca Mihai (20 de ani), in meciul…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, crede ca luna iunie a acestui an reprezinta un termen realist pentru ieșirea din insolvența. Fanii lui Dinamo primesc vești bune pe toate planurile. Formația pregatita de Zeljko Kopic a incheiat in forța sezonul regulat și a parasit locurile…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a ținut sa-l contrazica pe Florin Prunea, fostul portar al „cainilor” in legatura cu sponsorul care ar fi insistat pentru numirea lui Zeljko Kopic in funcția de antrenor. Conducatorul alb-roșilor și fostul mare portar au avut un schimb dur de replici…

- Gorka Larrucea (30 de ani) și-a gasit echipa dupa desparțirea de Dinamo și a fost prezentat oficial de Etar, echipa de pe ultimul loc din campionatul Bulgariei. Fostul mijlocaș al „cainilor” s-a desparțit de trupa lui Zeljko Kopic in aceasta iarna și va evolua in campionatul Bulgariei, pentru formația…

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic de la Farul, plaseaza infrangerea de aseara cu Dinamo in topul celor mai greu de digerat eșecuri din acest sezon. Antrenorul de 59 de ani recunoaște ca aștepta un alt tip de reacție din partea elevilor sai. Conferința de la finalul meciului pierdut cu Dinamo, scor 0-2,…

- Astrit Selmani, 26 de ani, urmeaza sa soseasca zilele urmatoare in Capitala pentru a semna cu ”cainii”, atacantul urmand sa inceapa pregatirea sub comanda lui Zeljko Kopic dupa etapa cu Farul. Kosovarul a fost cumparat pe 1 milion de euro de Hapoel Beer Sheva in iulie 2022, dar in actuala stagiune de-abia…

- Dupa 1-2 cu FCU Craiova, Vasile Miriuța (55 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Dinamo, fosta sa formații. Și l-a criticat pe antrenorul Zeljko Kopic. Dinamo a ajuns la trei infrangeri in trei meciuri in 2024 (0-1 cu Petrolul, 1-2 cu Rapid și 1-2 cu FCU Craiova) și a cazut pe ultimul loc in…