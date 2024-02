Stiri pe aceeasi tema

- ISP Teodosie a avut prima apariție in caleașca, dupa ce a fost chemat la judecata, in Sfantul Sinod, in urma acuzațiilor care i-au fost aduse. Ce a marturisit Arhiepiscopul Tomisului. Imaginea care a stranit controverse.

- „Orice procesiune este importanta pentru ca alaturi de noi au mers și sfinții și icoanele pline de harul celor care sunt infațișați și este multa sfințenie intr-o procesiune, Suntem trei ierarhi reprezentand aceeași ortodoxie din trei țari alaturate, Romania, Bulgaria și Grecia" a declarat IPS Teodosie.Intrebat…

- Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie le-a cerut organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, care era programat sambata dupa-amiaza in municipiul Constanta, sa renunte la demersul lor. Cererea lui a venit dupa anunțul ca va fi judecat de Sfantul Sinod al BOR pentru „tulburarea…

- Preafericitul Parinte Daniel a primit noua cerere a Inaltpreasfințitului Teodosie de reactivare a Mitropoliei Tomisului. Sfantul Sinod trebuie sa o poata analiza și vota dupa ce este introdusa pe Ordinea de zi. ”(…)Preafericirea Voastra, sa binevoiți a lua act și a dispune punerea pe ordinea de zi…

- IPS Teodosie a mai declarat ca obișnuiește sa ii sune pe enoriașii sai care fumeaza pentru a-i intreba daca au ținut canonul."Este o iresponsabilitate. Feriti-va de asa ceva. Ma mir, nu stiu de unde este. Sper ca nu e de la mine ca l-as opri de la slujba. Si eu am pe unii carora le spun si pe unii ii…

- Sociologul Barbu Mateescu considera ca romanii ar putea fi indepartați de Biserica prin opiniile in contradictoriu din BOR precum declarațiile despre agheasma facute de Arhiepiscopul Tomisului (IPS Teodosie) și purtatorul de cuvant al Patriarhiei (Vasile Banescu).„Am scris o gluma acum jumatate de…

- De Boboteaza, IPS Teodosie, ARhiepiscopul Tomisului a precizat ca o persoana care fumeaza nu poate lua agheasma nici mare, nici mica, nici anafura, pentru ca e mai rau ca un pagan . De asemenea, inaltul ierarh a mentionat ca nu este apreciata nici prietenia dintre o fata si un baiat care este fumator.Nu…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru cumparare de influenta, in timp ce consilierul cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la aceasta infractiune. In urma acestor acuzații, IPS Teodosie a ieșit la atac și susține ca este mare…