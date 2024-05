Argeș. Bărbat imobilizat de polițiști. Ce voia să facă Un barbat din comuna argeșeana Bradu a fost imobilizat de polițiști dupa ce s-a luat la cearta cu un consatean. Avea o sticla cu lichid combustibil și voia sa dea foc unei anexe gospodarești. S-a intamplat in noaptea de 17 spre 18 martie a.c., iar acum polițiștii au finalizat cercetarile și au trimis dosarul Parchetului […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

