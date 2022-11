Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite si Argentina se intalnesc, miercuri, 16 noiembrie, de la ora 17:30, pe Stadionul „Mohammed Bin Zayed” din Abu Dhabi, in ultima partida de verifcare a „pumelor” inainte de startul CM Qatar 2022.

- In ultimul weekend dinainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, sambata a adus o zi plina de fotbal in Premier League, Liverpool si Manchester City oferind spectacol. Napoli si Bayern Munchen evolueaza si ele in Italia, respectiv Germania. Cele mai importante faze ale zilei sunt pe www.as.ro!…

- Sadio Mane rateaza Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, care debuteaza pe 15 noiembrie. Starul Senegalului, locul 2 in ancheta pentru Balonul de Aur, a suferit o leziune la genunchiul drept marți seara, in meciul lui Bayern, 6-1 cu Bremen. In anul in care a cucerit Cupa Africii, s-a clasat pe locul…

- Florin Tanase a marcat din nou pentru Al-Jazira! Fostul capitan de la FCSB a ajuns la a treia reusita, de la transferul sau in Emirate, din vara trecuta. Florin Tanase a deschis scorul pentru Al- Jazira, in minutul 37, in confruntarea cu Al Nasr, din etapa a 9-a a campionatului din Emiratele Arabe Unite.…

- A doua zi a intrecerilor sportive desfașurate in cadrul Campionatului Mondial de Jiu-Jitsu care se desfașoara in Abu-Dhabi, Emiratele Arabe Unite, a adus mare bucurie in randul delegației Clubului Sportiv Municipal ( CSM) Sfantu Gheorghe, ca urmare a caștigarii primelor medalii. Acestea au fost obținute…

- Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022 nu a intarziat sa apara. Jurnalistii straini l-au ridicat in slavi pe atacantul lui Real Madrid. Karim Benzema a castigat in premiera mult ravnitul trofeu, iar presa internationala s-a intrecut in complimente. Reactia…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Dupa ce Putin a anunțat mobilizarea parțiala in Rusia , tarifele pentru biletele de avion au crescut brusc. Publicația independenta Meduza a alcatuit o lista cu țarile in care pot pleca rușii fara pașaport sau fara viza și cat timp pot sta in statele respective, transmite Hotnews . Pentru unele destinații,…