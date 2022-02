Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si 74 au fost internate in suburbiile orasului Buenos Aires, dupa o intoxicare masiva cu cocaina contrafacuta, au anuntat miercuri autoritatile argentiniene, potrivit Agerpres, care preia AFP.

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Un incendiu declansat de o lumanare a devastat o sectie de terapie intensiva pentru bolnavi de Covid-19 in Ucraina. Acesta s-a soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor patru, au anuntat, miercuri, serviciile ucrainene de salvare, relateaza AFP. Potrivit salvarii, un angajat al spitalului a…

- O femeie de 46 de ani din Valcea si fiul acesteia, in varsta de 17 ani, au fost transportati la Unitatea de Primire a Urgentelor Sibiu, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in afara localitatii Boita. Traficul in zona a fost restrictionat. Potrivit Poliției Județului Sibiu, accidentul s-a produs…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata vineri in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti la bord in Marea Egee, la cateva ore dupa alt naufragiu care a facut 11 morti, a anuntat paza de coasta greaca, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cele trei corpuri au fost recuperate si 57 de persoane au fost…

- Un pod s-a prabușit peste o autostrada din orașul chinez Ezhou, in provincia Hubei, sambata, și a provocat moartea a patru persoane și ranirea altor opt, scrie Reuters. Trei TIR-uri au cazut odata cu podul, iar o mașina care mergea pe autostrada a fost strivita dedesubt, potrivit agenției Xinhua, care…

- UPDATE Potrivit primelor informații transmise de ISU Valcea, numarul victimelor exploziei de la Uzina Mecanica Babeni se ridica la patru morți (trei barbați și o femeie). Trei 3 persoane au fost ranite, sunt conștiente, au fost preluate de Serviciul de Ambulanța al Județului Valcea și transportate…

- Doi copii au fost raniți dupa ce un apartament, dintr-un bloc din Sibiu, a fost cuprins de flacari, joi dupa-amiaza. Pompierii au intervenit de urgența, zeci de locatari fiind evacuați. O fata de 13 ani si un baiat de 14 ani, din municipiul Sibiu, au fost transportati la spital, dupa ce au suferit arsuri,…