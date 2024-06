Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi de campanie electorala in Romania, alegerile pentru Uniunea Europeana au fost despre alte alegeri, scrie POLITICO. Chestiunile legate de UE au fost absente din campanie, partidele luptandu-se mai ales pe teme locale, cum ar fi coruptia, deoarece alegatorii vor alege autoritatile locale…

- Chestiunile referitoare la Uniunea Europeana au lipsit din campania electorala din Romania pentru alegerile europarlamentare, remarca publicația Politico, notand ca partidele s-au concentrat pe alte teme, in contextul in care, pe 9 iunie, in țara noastra sunt programate și alegerile locale, relateaza…

- In ultima zi de campanie electorala in Romania, alegerile pentru Uniunea Europeana au fost despre... alte alegeri, scrie POLITICO. Chestiunile legate de UE au fost absente din campanie, partidele luptandu-se mai ales pe teme locale, cum ar fi coruptia, deoarece alegatorii vor alege autoritatile locale…

- Marcel Ciolacu spune de ce au fost comasate alegerile locale cu cele europarlamentare: „Daca nu, prezenta la vot in acest moment ar fi fost una sub 25%”. Liderul PSD a afirmat ca decizia de comasare alegerilor locale cu cele europarlamentare a fost una foarte buna. „Sunt prim-ministrul Romaniei. Vremelnic.…

- „Capacitatea de autoaparare este necesara pentru menținerea pacii”, a anunțat in aceasta dimineața premierul ungar la Radio Kossuth. „A avea o armata este necesar și nu duce la razboi. In mod ciudat, absența armatelor duce la razboi”, a spus Viktor Orban intr-un interviu la emisiunea „Buna dimineața,…

- Romania a avut in luna martie cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana, de 6,7%, la distanța mare de urmatoarea clasata, Croatia, cu 4,9%, potrivit datelor publicate miercuri de Biroul European de Statistica – Eurostat. Media la nivelul UE a fost de 2,6%, in scadere de la 2,8% in februarie și de…

- Tatiana Navka, patinatoarea rusa și soția lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Putin, vrea sa ajunga in Republica Moldova, potrivit publicației Deschide.md. Navka vrea sa prezinte la Tiraspol, in perioada 18-19 mai, spectacolul pe gheața ”Povestea de dragoste a Șeherezadei”. Navka și Peskov…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat vineri, prin tragere la sorti, pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din luna iunie. Conform rezultatelor tragerii la sorti, cei sapte judecatori sunt: Gheorghe Liviu Zidaru…