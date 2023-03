Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru Bruxelles in anul 2023. Anunțul a fost facut de Anitta Hipper, purtatoare de cuvant pentru afaceri interne a Comisiei Europene, care a reamintit ca cele doua tari indeplinesc toate criteriile necesare incepand din 2011.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca a efectuat o vizita la cel mai important producator de ingrasaminte pentru agricultura din Romania, Azomures, dorind sa afle de ce compania nu a reluat inca productia. „Am vrut sa aflam de ce in momentul…

- Romania trebuie sa indeplineasca reformele la care s-a angajat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru pensiile speciale ca sa primeasca banii europeni, susține Comisia Europeana, precizand ca vizate sunt și pensiile militarilor. „Revizuirea vizeaza toate pensiile speciale,…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, a devenit colaboratorul publicației noastre, Puterea.ro. Impreuna cu Otilia Caloian, Redactor-Șef la Puterea.ro, realizeaza emisiunea “Puterea cuvantului”, pe care o puteți urmari in acest articol. Informațiile dezvaluite sunt…

- PNL da vina pe PSD in scandalul provocat de neplata taxei de solidaritate de catre compania OMV-Petrom. Liberalii considera astfel ca Ministerul de Finante, aflat in prezent sub controlul PSD, este „institutia responsabila care trebuie sa prezinte solutii in acest caz". „Ministerul condus de catre…

- Eugen Teodorovici, fost ministru PSD de Finante in guvernul condus de Viorica Dancila, a declarat luni seara, 6 februarie, la Aleph News , ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024. „Nu e o aroganta si o lipsa de modestie, e un crez puternic”, a spus Teodorovici. „Niciodata nu m-am gandit sa…

- Nici nu a inceput bine acest an și deja pe site-ul Comisiei Europene apare o informație bomba despre afacerea investițiilor teritoriale integrate din Delta Dunarii care va arunca in aer PSD și administrația locala din județul Tulcea. Ponta a demarat proiectul ITI Delta Dunarii Prin 2014, fostul premier…

- O noua terapie pentru pacientii cu o tumora hematologica rara – Ebvallo – comercializata de laboratorul francez Pierre Fabre, a primit aviz pozitiv de punere pe piața din partea Comisiei Europene, transmite AFP. Medicamentul este destinat pacientilor cu „LPT EBV+”, o tumora maligna hematologica, acuta,…