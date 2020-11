Stiri pe aceeasi tema

- Fum a fost vazut ieșind miercuri din spitalul Kommunarka, unul din principalele centre de tratare a coronavirusului din Moscova, potrivit înregistrarilor video difuzate de televiziunile ruse, transmite Reuters.Canalul rus NTV a relatat ca una dintre cladirile complexului medical a luat…

- Bilanțul nenorocirii de la Piatra Neamț e asemanator celui din Vijayawada, India, unde 11 persoane au murit dupa ce, cu doar 3 zile inainte, alți 8 bolnavi COVID iși pierdusera viața in alt oraș din țara. In Rusia au fost 6 victime in doua incendii.Sistemul romanesc de sanatate intra pe lista neagra…

- Dezvoltatorul vaccinului pe baza de vector adenovirus a sugerat anterior ca pacienții infectați cu Covid-19 ar fi putut primi un placebo in timpul studiilor clinice finale. Autoritațile administreaza Sputnik V unui grup select de medici și profesori la nivel național, in paralel cu Moscova, unde…

- Rusia a declarat luni 'persona non grata' doi diplomati bulgari aflati la post la Moscova, intr-un raspuns simetric la expulzarea luna trecuta din Bulgaria a doi diplomati rusi suspectati de spionaj, relateaza agentiile de presa Reuters, EFE, AFP si RIA Novosti. 'Ambasadorul…

- Amenia si Azerbaidjanul au confirmat vineri participarea la Moscova a sefilor diplomatiilor lor, la discutii despre razboiul din enclava separatista azera Nagorno Karabah, unde confruntarile armate continuau, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Baku si Erevan si-au confirmat participarea…

- Autoritațile din Moscova au decis sa resticționeze accesul studentilor si varstnicilor la reteaua de transport public a orasului, dupa ce numarul zilnic de imbolnaviri de COVID-19 a atins un nou record marti in Rusia, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro.Serghei Sobianin, primarul orașului Moscova,a…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Președintele Federației Ruse. Vladimir Putin, le-a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor Moscovei ci prilejul Zilei Orașului, informeaza RIA Novosti. El a menționat in luarea sa de cuvant rostita in sala de concert ”Zareadie” ca istoria seculara a țarii și…

- Vaccinul rusesc Sputnik V, creat de ruși impotriva coronavirusului, va fi testat in masa pe 40.000 de oameni. Testarea in masa a primului potential vaccin anti-Covid, anuntat de Rusia, pentru a obtine aprobarea de reglementare interna va implica peste 40.000 de persoane, a anuntat, joi, agentia TASS,…