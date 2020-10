ArcellorMittal închide furnalul și oțelăria din Cracovia pe fondul scăderii cererii de oțel Scaderea cererii globale de oțel obliga ArcellorMittal, cel mai mare producator de oțel din lume, sa inchida furnalul ș oțelaria din Cracovia, Polonia. Compania a anunțat ca procesul de inchidere va incepe in octombrie și va dura cateva saptamani. „Sectorul otelului din UE a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (Covid-19), toate sectoarele care folosesc otel reducandu-si activitatea”, arata compania intr-un comunicat. ArcellorMittal a a dat vina și pe preturile mai ridicate la energie din Polonia si pe recenta decizie a UE „de a majora cota de importuri de otel scutite de taxe vamale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

