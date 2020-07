Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat miercuri ca in hotararea pentru modificarea si completarea anexelor HG privind prelungirea starii de alerta adoptata in sedinta de guvern nu s-a mai introdus propunerea privind distantarea sociala pe plaja, potrivit Agerpres.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin Hotararea numarul 36 din 21 iulie 2020, a certificat, potrivit Legii 136/2020, pandemia de COVID-19 declarata de Organizația Mondiala a Sanatații la data de 11.03.2020.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 92: Danuța este…

- Persoanele care au intrat în contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate în baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotarârii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, în cadrul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca definitia carantinei, asa cum a fost prevazuta in proiectul de lege privind initierea unor masuri igienico-sanitare pentru situatii deosebite de risc epidemiologic sau biologic aprobat luni de Guvern, este asemanatoare cu Regulamentul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii a rectificat declaratia potrivit careia pacientii asimptomatici transmit virusul doar in cazuri foarte rare."OMS a rectificat declaratia unui reprezentant de-al sau potrivit careia pacientii…

- Ludovic Orban a facut mai multe declarații, astazi, dupa ce a participat la o ședința impreuna cu ministrul Marcel Vela și Raed Arafat. Premierul a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 7:30 dimineața. Mai mult, acesta va face ședința de Guvern la ora 8:00. ”La aceasta ședința…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, "sunt riscante pentru societate". "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte…

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de România Republicii Moldova pentru sprijinirea în lupta împotriva epidemiei de COVID-19 pleaca, miercuri, la ora 11.00, din Piata Victoriei, din Bucuresti. Conform programului premierului Ludovic Orban, seful…