- Primarul Sectorului 5 a declarat, la Realitatea Plus, ca Raed Arafat a refuzat ca ambulanțe particulare sa care raniții de la Colectiv, pe motiv ca ar fi daunat imaginii SMURD. „Am fost printre primii implicați la incendiul de la Colectiv, iar dupa primele 13 minute de la alarma am ajuns la fața locului.…

- In urma recentei tragedii de la „Ferma Dacilor”, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, cunoscut pentru absolvirea de sub orice acuzație in urma tragediei de la Clubul „Colectiv”, lanseaza un atac vehement asupra șefului IGSU, Raed Arafat. Piedone solicita demisia secretarului de stat in Ministerul…

- Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 5 și persoana care și-a dat demisia din funcție dupa incendiul de la Colectiv, susține ca ar trebui ca Raed Arafat sa faca un pas in spate din funcția deținuta, cea de secretar de stat responsabil pentru intervențiile de urgența.

- Edilul spune ca tragedia ar fi putut fi evitata daca ar fi fost din timp promulgata o lege care sa arate in detaliu indatoririle Inspectoratului pentru Situații de Urgența.De altfel, primarul arata cu degetul spre Raed Arafat care, conform acestuia, incearca sa se disculpe. "De la Colectiv, nu a fost…

- Raed Arafat a facut noi dezvaluiri in cazul Ferma Dacilor, pensiunea unde opt persoane și-au pierdut viața dupa ce cladirea in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Potrivit declarațiilor facute de șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se stia ca la ISU Prahova sunt anumite probleme.

- Poliția din Belgrad, capitala Serbiei, a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile care protestau impotriva presupusei fraude din alegerile generale de saptamana trecuta. Intervenția a avut loc dupa ce o parte din mulțime a spart ferestrele și a incercat sa intre in primarie. Activiștii opoziției…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat ca „avem suficiente informatii acum, ne-a luat timp, dar trebuie sa spunem adevarul, nu loviturile israeliene sunt cele care au lovit spitalul", potrivit comunicatului publicat pe plaftorma X (fosta Twitter).