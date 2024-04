Strania campanie electorală din București Fotoliul de primar general este, cu siguranța, „perla Coroanei” alegerilor locale, intrucat șeful Municipalitații bucureștene este depozitarul celor mai multe voturi, dupa președintele Romaniei. In plus, contextul acestui an electoral este unul diferit, urmare a suprapunerii celor doua tipuri de scrutin. Totuși, in ciuda mizei uriașe, pare ca precampania sufera, cel puțin in cazul a doi dintre favoriți. Majoritatea sondajelor devenite publice pana azi releva un podium cu edilul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone fruntaș, urmat de Nicușor Dan, pe poziția secunda, și cu nou intratul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul mulțumii, Cristian Popescu Piedone și-a instalat masa și a inceput sa iși cheme simpatizanții la semnaturi. De la cortul primarului nu au lipsit crucea și bunatațile: gogoși cu zahar oferite susținatorilor.Cristian Popescu Piedone a fost surprins și cand oferea o suma de bani unui calugar,…

- In mijlocul mulțumii, Cristian Popescu Piedone și-a instalat masa și a inceput sa iși cheme simpatizanții la semnaturi. De la cortul primarului nu au lipsit crucea și bunatațile: gogoși cu zahar oferite susținatorilor.Cristian Popescu Piedone a fost surprins și cand oferea o suma de bani unui calugar,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi ca nu exclude o retragere din competitia pentru Primaria Capitalei a lui Cristian Popescu Piedone, mentionand ca acesta si Catalin Cirstoiu vor fi sustinuti de catre electoratul de stanga. „Este o alegere electorala intre un public de dreapta si un public…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se declara avantajat de decizia Coaliției de a merge cu candidați separați pentru Bucuresti. Nicusor Dan a declarat ca, in contextul in care intra in cursa si Cristian Pooescu Piedone, sondajul pe care l-a facut arata ca poate castiga inca un mandat. „Nu iau…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se declara avantajat de decizia Coaliției de a merge cu candidați separați pentru Bucuresti. Nicusor Dan a declarat ca, in contextul in care intra in cursa si Cristian Pooescu Piedone, sondajul pe care l-a facut arata ca poate castiga inca un mandat. „Nu iau…

- Sondajele sunt o „poza de moment”, transmite liderul PNL București, Sebastian Burduja, dupa ce sondajul comandat de Nicușor Dan, care il da caștigator pe Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Context: Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de catre cei de la Verifield,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in acest moment PNL nu il sprijina pentru alegerile viitoare, dar a precizat ca inca nu suntem in campanie electorala si nici liberalii nu au anuntat oficial un candidat. Acesta a mai spus ca batalia se va da intre el și un candidat PSD, avand speranța ca…

- Nicusor Dan spune ca il ingrozeste scurtarea mandatului de primar general. A trecut timpul și acum este nevoit sa faca iar campanie electorala . Primarul general al Bucureștiului , Nicușor Dan, a exprimat joi opoziția fața de propunerea de a combina alegerile locale cu cele europarlamentare, subliniind…