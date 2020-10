Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sibiu a depașit, vineri, rata de infectare de 3 la mia de locuitori, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca orașul sa intre in scenariul roșu. Rata de incidența a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile, in Sibiu, a ajuns la 3,24, iar autoritațile locale au…

- Municipiul Arad a trecut in scenariul rosu, incepand de vineri, cand a fost depasit pragul de 3 cazuri COVID-19 la 1.000 locuitori, astfel ca toate scolile si gradinitele isi vor desfasura activitatile online, in timp ce autoritatile au adoptat noi masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus.…

- Comuna Mica a depașit trei cazuri COVID-19 la o mie de locuitori și intra astfel in SCENARIUL ROȘU, a anunțat, in urma cu puțin timp, prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori…

- Municipiul Timisoara a intrat in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns, vineri, la 3,39 la mia de locuitori, in timp ce judetul Timis ramane sub pragul de 3 la mia de locuitori. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, convocat, vineri, de primarul in exercitiu…

- Incepind de duminica, 25 octombrie, timp de 14 zile, in municipiul Radauți se vor introduce mai multe masuri restrictive, dupa ce rata de infectare cu COVID a ajuns la 2,78 la mia de locuitori. Astfel, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a decis, astazi, ca purtarea maștii de protecție va fi…

- Ministerul Sanatații a publicat harta epidemiologica pe județe, in baza careia se va stabili scenariul dupa care va incepe noul an școlar. Conform datelor furnizate de Ministerul Sanatații, cea mai mare parte a localitaților din Romania se afla in scenariul verde. Conform harții publicate de Ministerul…

- Intrarea la cursuri se va face esalonat, pe mai multe cai de acces, la anumite intervale orare Masca, obligatorie pentru profesori si elevi, incepand din clasele primare Zilnic se va face evaluarea medicala a elevilor Intrarea in școala se va face eșalonat, pe mai multe uși de acces, la intervale orare…