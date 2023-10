Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a suspendat discutiile cu privire la normalizarea relatiilor cu Israelul, pe fondul anuntului privind incursiuni armate in Gaza, informeaza BBC. Decizia a fost luata in aceeasi zi in care secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a intalnit la Riad cu omologul sau saudit,…

- Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a relațiilor cu Israel, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland o regandire rapida a prioritatilor sale de politica externa, pe fondul escaladarii razboiului dintre…

- Rasturnare de situație: Arabia Saudita abandoneaza acordul cu Israel și trece la masa Iranului (surse)Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a legaturilor cu Israelul, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland…

- Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, si presedintele iranian, Ebrahim Raisi, au discutat telefonic despre razboiul dintre Israel si Hamas, a informat joi presa de stat saudita, primul apel de la o apropiere surpriza in martie intre Riad si Teheran, noteaza AFP. In mod tradițional, Arabia…

- Arabia Saudita a cerut incetarea imediata a escaladarii conflictului dintre israelieni și palestinieni, dupa ce Hamas a lansat cea mai mare operațiune militara impotriva Israelului din ultimii ani."Regatul urmarește indeaproape evoluțiile fara precedent dintre o serie de facțiuni palestiniene și…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a avertizat miercuri seara la New York ca o eventuala normalizare a relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita ar constitui o tradare a cauzei palestiniene, scrie AF."Credem ca o relatie intre tari din regiune si regimul sionist ar fi o lovitura de pumnal in spatele…

- Arabia Saudita si Israelul "se apropie" de un acord pentru normalizarea a relatiilor bilaterale, care ar fi istoric, a declarat miercuri printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman intr-un interviu acordat unei televiziuni americane

- Arabia Saudita si Israelul “se apropie” de un acord de normalizare a relatiilor lor, care ar fi istoric, a declarat miercuri printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman intr-un interviu acordat unei televiziuni americane, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. “Ne apropiem din ce in ce mai mult”, a afirmat…