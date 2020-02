Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au identificat un barbat banuit de furt și au recuperat o buna parte din prejudiciu. La data 6 februarie a.c., in urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de furt calificat, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au identificat un barbat…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au identificat la data de 28 ianuarie a.c., un tanar, din comuna Halmeu, urmarit național. Astfel, a fost identificat un tanar, de 24 de ani, din comuna Halmeu, pe numele caruia Judecatoria Gherla a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii,…

- Politistii din cadrul Postului Afumați au fost sesizați, ieri, de un barbat din localitate, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 10 ianuarie, persoane necunoscute au patruns in domiciliu, pe ușa de acces lasata neasigurata, de unde au sustras un telefon mobil, in valoare de 2.000 de lei. In urma…

- Politistii din Valcea au anuntat, luni dimineata, ca a fost identificat un tanar de 18 ani, banuit de apelare abuziva la 112 in cazul alertei cu bomba de la mall. 3.000 de persoane din ambele mall-uri din Ramnicu Valcea au fost evacuate, duminica seara, alerta dovedindu-se falsa

- Un tanar din judetul Tulcea este cercetat de politisti dupa ce a condus un vehicul avand permisul retinut, a ranit cu un baston metalic pasagerul dintr-un alt autoturism si a fugit apoi de la locul...

- La data de 4 decembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 23 de ani, din Bistrita, banuit intr-un dosar de talharie. In fapt, la data de 1 decembrie a.c., in jurul orei 18.15, un minor in varsta de 15 ani, din Magura Ilvei a sesi…

- Polițiștii salajeni au desfașurat, la sfarșitul saptamanii trecute, o actiune ce a avut ca obiective cresterea autoritatii Politiei si asigurarea respectarii legii dar și desfasurarea de actiuni specifice punctuale pentru asigurarea climatului de siguranța civica, a ordinii și liniștii publice, comerț…