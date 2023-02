Stiri pe aceeasi tema

- O razie mai neobisnuita intr-un moment totusi oportun. In data de 4 februarie, polițiștii Secției 4 Rurala Peciu Nou au organizat o acțiune in localitațile Șag, Sanmihaiu, Peciu și Parța, din județul Timiș, pentru verificarea modului de respectare a legislației privind regimul de deținere al cainilor…

- In data de 04.02.2023, polițiștii Secției 4 Rurala Peciu Nou au organizat o acțiune in localitațile Șag, Sanmihaiu, Peciu și Parța, din județul Timiș, pentru verificarea modului de respectare a legislației privind regimul de deținere al cainilor periculoși din categoriile I și II.* Ca urmare a activitațlor…

- Polițiștii Secției 10 Rurale Faget au depistat in data de 1 februarie, in jurul orei 13:50, in localitatea Coșava, un barbat, in varsta de 33 de ani, care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 2 metri cubi de material lemnos din specia fag, fara a avea documente de proveniența. „Materialul…

- Cel mai bun restaurant din lume se inchide, este vestea care a șocat o lume intreaga. Care este motivul pentru care proprietarii au ajuns la aceasta decizie incredibila. Restauranul va mai funcționa doar acest an. Cel mai mare restaurant din lume se inchide. Are trei stele Michelin Restaurantul „noma”,…

- Un barbat de 50 de ani a murit luni, 2 ianuarie, dupa ce a fost impuscat cu o arma de vanatoare de un alt barbat, in varsta de 56 de ani, la o partida de vanatoare neautorizata in apropierea localitatii Crivina, din județul Timiș, a transmis Poliția Județeana. „Politistii Sectiei 6 Rurale Gavojdia au…

- Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au gasit ascunși in compartimentul marfa al unui microbuz 18 cetațeni strani. Șoferul sarb al microbuzului a fost arestat preventiv. Miercuri seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat pentru a iesi din Romania,…

- Citește și: Ne tot pleaca din tara mintile inalt specializate! Uite cum incearca Guvernul sa le tina acasa! Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Circulatie (World Day of Remembrance – WDoR) este marcata, in fiecare an, in a treia duminica a lunii noiembrie. In 2022, data la care…

- Compania Delgaz Grid a anunțat, astazi, ca este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, in perioada 14-15 noiembrie, in localitatea Sannicolau Mare. ”Sistarea serviciului de distribuție este necesara pentru efectuarea unor lucrari de reparații specifice la conducta de alimentare cu…