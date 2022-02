Stiri pe aceeasi tema

- Este situația prin care trec aproape 3.000 de angajați municipali din New York. Aceștia au fost concediați vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID, incalcand astfel regulile impuse de primaria locala lucratorilor sai, scrie The New York Times. Este prima concediere in masa motivata…

- Aproape 3.000 de angajati municipali din New York urmeaza sa fie concediati vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, incalcand astfel regulile impuse de primaria locala lucratorilor sai, informeaza cotidianul The New York Times, citat de EFE. Este prima concediere in masa motivata…

- Aproape 3.000 de angajati municipali din New York urmeaza sa fie concediati vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, incalcand astfel regulile impuse de Primaria locala lucratorilor sai, informeaza cotidianul The New York Times, citat de EFE.

- Aproape 3.000 de angajati municipali din New York urmeaza sa fie concediati astazi pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, scrie The New York Times . Este prima concediere in masa motivata de refuzul vaccinarii impotriva COVID ce va avea loc la New York. Cei vizati sunt lucratori publici…

- Aproape 2.000 de medici si dentisti din Italia au fost suspendati din activitate, vineri, pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, a indicat vineri asociatia nationala profesionala FNOMCeO. In jur de 6.000 de asistente, infirmiere si alte cadre de ingrijire au fost de asemenea suspendate…

- In Italia, 1.913 de medici și stomatologi au fost deja suspendați pentru ca nu s-au vaccinat impotriva Covid-19, a anunțat vineri asociația medicilor italieni FNOMCeO. Concret, este vorba despre medicii care nu au incarcat inca un certificat de vaccinare in sistemul prevazut in acest scop și care, prin…

- Aproape 2.000 de medici si dentisti din Italia au fost suspendati din activitate vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, a indicat vineri asociatia nationala profesionala FNOMCeO. In jur de 6.000 de asistente, infirmiere si alte cadre de ingrijire au fost de asemenea suspendate…

- Kyrie Irving, vedeta echipei de baschet Brooklyn Nets (evolueaza în NBA), spune ca ramâne ferm pe pozitie si nu se va vaccina anti-Covid-19, scrie Eurosport.Irving nu poate juca toate meciurile pe care le disputa echipa sa pentru ca nu este vaccinat, însa indiferent de consecinte,…