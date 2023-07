Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie vrea sa impuna prin lege companiilor care detin solutii de comunicare digitala sa dezactiveze criptarea pentru ca autoritatile sa poata accesa datele utilizatorilor atunci cand considera necesar. Propunerea, care vine in completarea Legii Puterii de Investigatie din 2016, a fost deja…

- Apple lucreaza la mai multe functii de sanatate pentru castile companiei, incepand cu masurarea temperaturii corpului. Urmatoarea versiune de AirPods Pro ar putea include senzorii si suportul software necesar realizarii masurarii temperaturii, sustin surse anonime citate de Bloomberg. Masurarea temperaturii…

- Angajatii TAROM ar putea intra in greva in aceasta vara, nemultumiti fiind de salarii, in conditiile in care insotitorii de bord sunt platiti cu un salariu minim de 3.000 de lei, iar un mecanic de avion ramane cu 3.900 de lei, informeaza AGERPRES . „La momentul actual, compania TAROM are 1.211 de angajati,…

- Meta nu va sta deoparte in vreme ce multe alte companii, in frunte cu Microsoft si Google, se grabesc sa lanseze facilitati care folosesc AI-ul generativ sub forma chatbotilor. In cadrul unei sedinte saptamanale cu angajatii, Zuckerberg a spus ca Meta lucreaza la instrumente bazate pe inteligenta artificiala…

- Peng Jin, cofondatorul Xreal, a declarat pentru CNBC intr-un interviu ca ”X” din noul brand reflecta ca firma ”se extinde dincolo de ceea ce credeam ca este posibil” si evidentiaza noi aplicatii AR. Compania, ale carei produse sunt deja vandute in SUA, Marea Britanie, China, Japonia si Coreea de Sud,…

- Un chestionar care a circulat la nivelul Uniunii Europene si care a fost deja completat de 20 dintre tarile comunitatii arata ca majoritatea membrilor vor slabirea criptarii comunicarilor digitale cu justificarea pastrarii ordinii si a securitatii. Documentul, vazut si publicat de Wired, contine raspunsurile…

- Meta se inspira de la Apple si al sau iMessage, care iti permite acum sa anulezi un mesaj trimis si sa il rescrii. Pe 22 mai WhatsApp a primit o functie foarte utila, care iti permite sa editezi mesajele deja trimise. Vei avea o fereastra de 15 minute sa faci acest lucru, pentru a corecta o greseala…

- Potrivit FTC, un evaluator independent a gasit ”mai multe lacune si slabiciuni in programul de confidentialitate al Facebook” care prezentau ”riscuri substantiale pentru public”. Compania a fost de acord cu evaluari independente ale programului sau de confidentialitate actualizat, ca parte a acordului…