Apple va vinde iPhone pe bază de abonament Apple, companie care a dat startul vanzarii pe baza de abonament a aplicatiilor mobile si care vinde abonamente pentru numeroase servicii, precum Apple TV, Apple Music sau Apple Fitness, va include in acest model de business si produsele hardware, conform Bloomberg. Nu se stie exact cum va ingloba Apple hardware-ul in acest proces si care vor fi preturile, insa sursele publicatiei americane spun ca sunt sanse mari ca primele abonamente de acest fel sa debuteze chiar anul acesta, probabil in toamna, cand va fi lansata o noua serie de iPhone. Apple ar putea sa vanda un abonament unic pentru iPhone,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

