Livrările de telefoane iPhone către China continuă să se prăbușească Livrarile de telefoane iPhone in China s-au prabușit cu 33% in luna februarie comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, continuand trendul puternic de scadere a cererii pentru principalul produs al grupului american Apple pe cea mai importanta piata externa a sa, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

