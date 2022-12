Apple va începe în 2023 să producă laptop-uri în Vietnam Apple va incepe in luna mai a anului 2023 sa produca MacBook-uri și in Vietnam, țara unde din 2020 produce caștile AirPods, iar din 2022, tablete și ceasuri smart. Apple a fost nevoita sa gaseasca mai repede noi țari unde sa poata produce, dupa ce in China au fost probleme mari din cauza politicilor stricte legate de Covid 19 și a conflictului geopolitic cu SUA. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

