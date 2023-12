Stiri pe aceeasi tema

- Orice stat membru va putea sa blocheze companiile din Rusia si Belarus sa obtina spatiu in gazoductele si in terminalele lor de gaz natural lichefiat, a relatat FT citand un proiect de text juridic propus de Bruxelles. Statele membre ale UE ar putea avea autoritatea de a „limita partial sau, daca este…

- Grupul PPC din Grecia a anuntat miercuri finalizarea tranzactiei prin care a achizitionat participatiile detinute de catre Grupul Enel in Romania. In conformitate cu contractul de vanzare, semnat in data de 9 martie 2023, PPC a platit aproximativ 1,240 miliarde de euro, echivalentul unei valori a companiilor…

- Dupa atacul gruparii militante islamiste Hamas asupra Israelului si atacurile aeriene de razbunare ale Israelului in enclava palestiniana Gaza, firmele de retele de socializare au observat o crestere a dezinformarii legate de conflict, inclusiv imagini falsificate si videoclipuri etichetate gresit,…

- Meta Platforms intenționeaza sa introduca abonamente pentru utilizatorii Instagram și Facebook din Europa, acestea urmand sa fie platite de utilizatorii care nu doresc sa mai vada reclame, scrie Reuters, care citeaza doua persoane familiarizate cu acest subiect.Au fost discutate mai multe planuri tarifare,…

- Comisia Europeana a colectat in mod informal opinii cu privire la practicile potential abuzive din sector pentru unitatile de procesare grafica (GPU), utilizate pentru lucrul cu inteligenta artificiala si pentru jocuri, pentru a intelege daca este nevoie de interventie viitoare, se arata in articolul…

- O amenda record initiala, de 1,06 miliarde de euro, din 2009, pentru astfel de practici, a fost anulata anul trecut de Curtea Generala din Luxemburg, a doua cea mai inalta din Europa. Cu toate acestea, Curtea a fost de acord cu Comisia Europeana ca Intel a exclus ilegal rivalii de pe piata, ceea ce…

- Ministrul spaniol al agriculturii a declarat luni ca o interdictie unilaterala din partea oricarui stat membru al Uniunii Europene privind importurile de cereale ucrainene pare ilegala, in timp ce Franta a avertizat ca este in joc solidaritatea europeana, relateaza Reuters. Polonia, Slovacia si Ungaria…

- Franta a suspendat saptamana aceasta vanzarile de telefoane iPhone 12, dupa testele despre care a spus ca au constatat incalcari ale limitelor de expunere la radiatii. Apple a contestat concluziile, spunand ca iPhone 12 a fost certificat de mai multe organisme internationale ca fiind conform cu standardele…