Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul iPhone-ului lucreaza la o functie prin care utilizatorii serviciului Apple Pay vor putea plati dupa ce cumpara un produs. Apple va oferi, in curand, o facilitate de tipul “cumpara acum, plateste mai tarziu”, conform Bloomberg. Aceasta va face parte din propriul serviciu de plati,…

- Platforma sociala chineza a lansat o functie de recrutare, cu disponibilitate, deocamdata, limitata, prin care utilizatorii pot posta prezentari personale video pentru slujbele listate. TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori…

- Platforma sociala chineza a lansat o functie de recrutare, cu disponibilitate, deocamdata, limitata, prin care utilizatorii pot posta prezentari personale video pentru slujbele listate, inforemaza News.ro. TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri…

- TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori sub un tag, numit, #TikTokResumes, unde companiile care fac angajari pot intra, viziona prezentarile si, eventual, lua legatura cu posibilii candidati. La programul pilot, care este activ,…

- Producatorul de portofele hardware Ledger a inceput sa ofere clienților din Statele Unite ale Americii, posibilitatea de a cumpara criptomonede direct din aplicația sa Ledger Live, in parteneriat cu firma de plați Wyre, informeaza CoinDesk. Funcția, care permite utilizatorilor sa cumpere criptomonede…

- Mai multe site-uri importante de pe tot globul au picat marți, 8 iunie, din cauza unei intreruperi a internetului, scrie Sky News. Channel News Asia noteaza ca printre ele se numara Amazon, Reddit, CNN, The Guardian și The New York Times.Mesajele de eroare la accesarea site-urilor au aparut la aproximativ…

- Un Comitet consultativ independent anticoruptie, format din juristi, economisti si ziaristi de investigatie, va cerceta cazurile de coruptie mare in Republica Moldova si va prezenta populatiei informatii despre acestea. Activitatea grupului va fi sustinuta de Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii…

- Rolul negociatorului va include evaluarea unor posibili parteneri, negocierea si semnarea de acorduri, precum si lansarea unor programe si functii noi pentru serviciile Wallets, Payments si echipa comerciale ale Apple. De asemenea, negociatorul va lucra cu echipele Apple Pay. “Va conduce programul de…