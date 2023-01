Apple dezvoltă un cip propriu, pentru conexiunile de date, Wi-Fi şi Bluetooth Apple continua procesul de dezvoltare interna a cipurilor necesare propriilor produse si lucreaza in prezent la un cip pentru Wi-Fi si Bluetooth, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Acest cip ar urma sa inlocuiasca cipurile Broadcom si sa sa fie integrat in produsele companiei pana cel tarziu in 2025. Apple va folosi inclusiv propriul modem 5G, din 2024 sau 2025, care il va inlocui pe cel licentiat de la Qualcomm, conform acelorasi surse. Modemul 5G este dezvoltat folosind tehnologia achizitionata in 2019 de la Intel. Anterior se credea ca modemul 5G dezvoltat de Apple va fi gata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

