Apple a redus producția de iPad pentru a avea mai multe componente pentru Iphone 13 Grupul american Apple Inc a decis sa reduca productia de tablete iPad pentru a aloca mai multe componente pentru productia de telefoane iPhone 13, un semn ca actuala criza globala de semiconductori afecteaza Apple mai grav decât se estima anterior, informeaza cotidianul japonez Nikkei citând mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Smartphone-ul iPhone 13, cel mai nou telefon mobil lansat de Apple, are o camera foto avansata care ofera o calitate mai buna a imaginilor.

Potrivit surselor citate de Nikkei, în ultimele doua luni productia de tablete iPad a fost redusa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

