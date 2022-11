Stiri pe aceeasi tema

- In stațiile de alimentare din țara carburanții s-au scumpit din nou. Prețul benzinei era, vineri dimineața, aproape de pragul de 7 lei, iar motorina a depașit 8,5 lei/l.Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.5%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat despre posibila reglementare a pieței de energie, ca statul nu poate continua „la nesfarșit cu subvenționarea prețului la energie”. „Exista, intr-adevar, in coaliție astfel de discuții (despre reglementarea pieței de energie in Romania- n.r.) și atat…

- Brandul romanesc 5 to go inregistreaza a doua cea mai spectaculoasa creștere din Europa in numar absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi intr-un an, o creștere de 44.6% fața de anul anterior, cand se clasa pe locul 12. Aceasta evoluție se reflecta in deținerea unei cote de piața de 48.7% pe…

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa, a declarat președintele bulgar, Rumen Radev, conform Reuters.

- De mai bine de un an piata energiei electrice a fost si este complet bulversata. Tarifele si preturile au luat-o razna si la gaze si la combustibili, ceea ce a alarmat cancelariile europene. Depinzȃnd in cea mai mare parte doar de o singura sursa – gazul rusesc, majoritatea tarilor europene, mari consumatoare…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan scrie, luni, pe Facebook, ca vicepremierul ceh Vit Rakusan, totodata ministru de Interne, a afirmat in Comisia LIBE (Libertati civile, Justitie si Afaceri Interne) a Parlamentului European ca una dintre ambitiile Presedintiei cehe a UE este urgentarea procedurilor…

- Prețul mediu la energie electrica cu livrare in ziua de marți a atins un nou record istoric, de peste 3.000 de lei/MWh, fiind cel de-al doilea preț ca marime pentru aceasta zi din Europa, dupa cel din Ungaria. Pe langa presiunea externa – au fost inregistrate prețuri de peste 610 euro/MWh și pe alte…

