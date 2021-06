Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Proprietații Publice (APP) anunța organizarea, in iunie-iulie 2021, a celei de a doua runde din acest an de privatizare a bunurilor proprietate publica de stat, in cadrul careia sint expuse active de peste un miliard de lei. La privatizare prin licitatie „cu strigare”, au fost scoase pachetele…

- Spațiul comercial și pentru oficii, amplasat pe strada Cantemir din Chișinau, cu o suprafața de peste 5 mii de m2, este scos la vanzare. Proprietarul cere nici mai mult, nici mai puțin decat 10 milioane de euro. Este vorba despre spațiul unde se afla un cunoscut magazin de jucarie și se intinde acesta…

- Din aceasta saptamana, bacauanii pot sa-și achiziționeze bilete la prețuri reduse, in stațiunile de pe Litoral, in cadrul Programul „Litoralul pentru toți 2021”. Programul urmeaza sa se incheie peste o luna, timp in care cei interesați pot achiziționa bilete la mare, platind de la 40 de lei pe noapte.…

- Doua femei, sotiile a doi dintre barbatii judecati in dosarul uciderii omului de afaceri Constantin Chirita, patron al unor case de schimb valutar din Focsani, au fost arestate de magistratii Judecatoriei Buzau intr-un dosar in care se fac cercetari pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor…

- Informatiile a 500 de milioane de profiluri LinkedIn au fost scoase la vanzare, la fel ca in cazul incidentului in care a fost implicat Facebook, pe un forum de hacking. Setul de date se banuieste ca este mult mai mare si ca include date personale din cadrul mai multor platforme. Cele 500 de milioane…

- Ce mașini intrate in proprietatea statului sunt scoase la vanzare de ANAF in Alba Iulia: Lista licitațiilor din țara Mai multe mașini intrate in proprietatea statului sunt scoase la vanzare de catre ANAF, unele la prețuri foarte mici, prin intermediul licitațiilor organizate in toata țara. Autoturismele…

- „Senatul a adoptat proiectul Guvernului #Cițu pentru modificarea Legii nr.173/2020 inițiata de catre PSD privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica. Astfel, actuala majoritate – formata din PNL, USR PLUS și UDMR – abroga prevederea privind interzicerea instrainarii…

- Care este intreaga poveste Tepro Iași? The post Culisele statului paralel, ora 18:00 – Tepro Iași, o alta privatizare eșuata in Romania post-decembrista appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului paralel, ora 18:00 – Tepro Iași, o alta privatizare eșuata in Romania post-decembrista…