Fermierii romani au depus 826.964 cereri unice de plata pentru o suprafata de peste 9,814 milioane hectare, in perioada 2 martie - 15 iunie 2020, pentru obtinerea subventiilor din bani europeni si de la bugetul de stat, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Campania de depunere fara penalitati a cererilor unice de plata aferenta anului 2020 a fost finalizata in 15 iunie 2020. "La o analiza comparativa a datelor, se observa ca fata de anul anterior numarul cererilor a scazut cu 17.307 cereri, in timp ce suprafata agricola a crescut cu 170.206 ha, ceea ce demonstreaza…