Silviu Nastase, numit vicepresedinte al ANSVSA

Silviu Nastase a fost numit in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.In data de 26.03.2020, s a publicat in Monitorul Ofcial decizia privind, numirea in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare… [citeste mai departe]