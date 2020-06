Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta.…

- Autoritatile romane vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii in lupta impotriva gruparilor de criminalitate organizata si a traficului de persoane, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), in urma unei intalniri de lucru desfasurata vineri intre ministrul…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența informeaza printr-un document de tip Q&A (intrebari și raspunsuri) cum trebuie sa traim starea de alerta și ce putem face in aceasta perioada. Autoritațile supun atenției diferite cazuri ipotetice, raspunzand astfel unor intrebari frecvente…

- Cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis duminica membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan,…

- Autoritațile au mai confirmat, marți dupa amiaza, trei decese din cauza coronavirusului in Romania. Bilanțul total a ajuns la 72 de decese. Ultimele trei cazuri: Femeie, 60 ani, județul Ialomița. Persoana cu Insuficiența renala cronica, dializata, cu HTA si hepatita cronica cu virus B, debut in 23.03.2020…

- Județul Maramureș va institui și pe timpul zilei interdicțiile de circulație care sunt valabile acum numai noaptea la nivel național. Deplasarile persoanelor vor fi limitate și vor trebui sa fie justificate și intre orele 6:00 și 22:00. Este primul județ care instituie astfel de masuri. Comitetul Județean…