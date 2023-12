Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 20 de țari, inclusiv Romania, au cerut sambata, in cadrul discuțiilor ONU privind clima, triplarea capacitații mondiale de energie nucleara, ca parte a eforturilor de a obține emisii nete zero pana in 2050.

- Un numar de douazeci de tari, printre care Statele Unite, Franta si Emiratele Arabe Unite, au cerut sambata, intr-o declaratie comuna la COP28, triplarea capacitatii de energie nucleara in lume pana in 2050, comparativ cu 2020, pentru a reduce dependenta de carbune si gaz, principala problema a acestei…

- Statele Unite anunța ca vor pleda ferm pentru fuziunea nucleara la COP28. La summitul ONU asupra schimbarilor climatice, care se va defasura incepand de joi la Dubai, nu va fi insa prezent presedintele Joe Biden, desi el a participat la summiturile anterioare de acest fel anterioare, delegația americana…

- Guvernul Suediei a anunțat ca intenționeaza sa construiasca echivalentul a doua noi reactoare nucleare pana in 2035 pentru a raspunde cererii crescande de energie curata din industrie și transporturi

- SUA și China anunța ca au ajuns la un acord privind triplarea capacitaților de producție de energie verde pina in 2030, la nivel global, și eliminarea treptata a utilizarii carbunelui. Este prima data cind China iși asuma o reducere a emisiilor economiei sale. Anunțul, facut separat atit de Departamentul…

- Reprezentantul Prezidențial Special pentru Clima, John Kerry, a vorbit pentru Digi24 despre soluțiile pe care SUA le propun la actuala criza prin care trece omenirea lovita de fenomene meteorologice din ce in ce mai violente.